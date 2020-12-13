Азербайджан возобновил боевые действия в Карабахе — президент потребовал остановить рост цен — Германия вводит карантинные ограничения — Греция продлевает право на въезд россиян — в России подорожают автомобили — скончался Валентин Гафт. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12—13 декабря — в обзоре URA.RU:
В Карабахе возобновились боевые действия
- Армения заявила, что азербайджанская сторона возобновила боевые действия в Нагорном Карабахе. Наступление ведется в южном направлении непризнанной республики.
- В то же время Азербайджан заявил, что проводит на территории Карабаха антитеррористическую операцию, так как там остались армянские отряды.
Путин потребовал остановить рост цен на продукты
- Президент России Владимир Путин высказал претензии главе Минэкономразвития Максиму Решетникову из-за роста цен на продукты. Глава государства дал неделю на решение этого вопроса.
- По мнению экономистов, чтобы выполнить поручение президента, правительству придется заключать соглашения между министерствами.
Германия вводит локдаун на новогодние праздники
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Германии ужесточат карантинные меры перед новогодними праздниками. Ограничения будут действовать с 16 декабря по 10 января.
Греция продлила въезд для россиян
- Правительство Греции до 7 января продлевает въезд для российских туристов. Теперь в Грецию могут въехать до 500 россиян в неделю при условии, что у них отрицательный тест на коронавирус.
В России поднимутся цены на автомобили
- С января 2021 года стоимость новых автомобилей в России могут вырасти от 2 до 10%. По мнению экспертов, повышение цен будет зависеть от девальвации рубля.
Умер Валентин Гафт
- 12 декабря на 85-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Валентин Гафт. Об этом сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова.
Скончался народный артист Евгений Хорошевцев
- Народный артист России Евгений Хорошевцев умер в возрасте 76 лет. Последние 20 лет он был «голосом Кремля», работая диктором кремлевских мероприятиях и на парадах.
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