Самое важное в России и в мире на 12—13 декабря. Путин потребовал остановить рост цен, в Карабахе возобновились боевые действия, умер Валентин Гафт

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Владимир Путин на заводе
Президент России Владимир Путин потребовал урегулировать ситуацию с ценами на продукты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Азербайджан возобновил боевые действия в Карабахе — президент потребовал остановить рост цен — Германия вводит карантинные ограничения — Греция продлевает право на въезд россиян — в России подорожают автомобили — скончался Валентин Гафт. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12—13 декабря — в обзоре URA.RU:

В Карабахе возобновились боевые действия

  • Армения заявила, что азербайджанская сторона возобновила боевые действия в Нагорном Карабахе. Наступление ведется в южном направлении непризнанной республики.
  • В то же время Азербайджан заявил, что проводит на территории Карабаха антитеррористическую операцию, так как там остались армянские отряды.

Путин потребовал остановить рост цен на продукты

Германия вводит локдаун на новогодние праздники

  • Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Германии ужесточат карантинные меры перед новогодними праздниками. Ограничения будут действовать с 16 декабря по 10 января.

Греция продлила въезд для россиян

  • Правительство Греции до 7 января продлевает въезд для российских туристов. Теперь в Грецию могут въехать до 500 россиян в неделю при условии, что у них отрицательный тест на коронавирус.

В России поднимутся цены на автомобили

  • С января 2021 года стоимость новых автомобилей в России могут вырасти от 2 до 10%. По мнению экспертов, повышение цен будет зависеть от девальвации рубля.

Умер Валентин Гафт

  • 12 декабря на 85-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Валентин Гафт. Об этом сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова.

Скончался народный артист Евгений Хорошевцев

  • Народный артист России Евгений Хорошевцев умер в возрасте 76 лет. Последние 20 лет он был «голосом Кремля», работая диктором кремлевских мероприятиях и на парадах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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