В Москве вырос прожиточный минимум

Теперь прожиточный минимум в столице составляет в расчете на душу населения 18 029 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Уровень прожиточного минимума в Москве повысили на 188 рублей в третьем квартале. Теперь он составляет в расчете на душу населения 18 029 рублей. Соответствующий приказ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за третий квартал 2020 года в расчете на душу населения — 18 029 рублей», — говорится в документе. Во втором квартале он был чуть выше 17,8 тысяч рублей. Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособных граждан составил около 20,6 тысяч рублей, для пенсионеров — более 12,7 тысяч рублей, для детей — около 15,6 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла поправку к законопроекту о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Таким образом, депутаты поддержали запрет на снижение МРОТ даже в случае уменьшения медианной заработной платы. Поправки могут быть приняты до конца текущего года и заработать уже в январе 2021 года.