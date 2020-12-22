Инфекционист: через 5 лет коронавирус станет еще заразнее

Через пять-семь лет коронавирус будет распространяться быстрее, но реже вызывать осложнения. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.
«Через пять-семь лет коронавирусная инфекция будет больше передаваться, будет более контагиозной (заразной — прим. ред.), но при этом меньше будет вызывать осложнений», — цитирует РИА «Новости» Тимакова. Это связано с тем, что вирусу нужно распространяться быстрее, при этом не убивая своего носителя, рассказал Тимаков.
Тимаков рассказал, что новый штамм коронавируса, появившийся в Великобритании, распространяется быстрее. Однако у ученых нет данных о том, что вирус стал более опасен. Инфекционист призвал людей соблюдать меры предосторожности.
Ранее сообщалось, что Великобритания, где в середине декабря обнаружили новую мутацию коронавируса, прекратила авиасообщение с Нидерландами и Бельгией, передает «
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