Инфекционист: через 5 лет коронавирус станет еще заразнее

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Евгений Тимаков призвал людей соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Через пять-семь лет коронавирус будет распространяться быстрее, но реже вызывать осложнения. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

«Через пять-семь лет коронавирусная инфекция будет больше передаваться, будет более контагиозной (заразной — прим. ред.), но при этом меньше будет вызывать осложнений», — цитирует РИА «Новости» Тимакова. Это связано с тем, что вирусу нужно распространяться быстрее, при этом не убивая своего носителя, рассказал Тимаков.

Тимаков рассказал, что новый штамм коронавируса, появившийся в Великобритании, распространяется быстрее. Однако у ученых нет данных о том, что вирус стал более опасен. Инфекционист призвал людей соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что Великобритания, где в середине декабря обнаружили новую мутацию коронавируса, прекратила авиасообщение с Нидерландами и Бельгией, передает «Утро.ру». Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мутация коронавируса является этапом эволюции вируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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