Инфекционист: через 5 лет коронавирус станет еще заразнее

Евгений Тимаков призвал людей соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Через пять-семь лет коронавирус будет распространяться быстрее, но реже вызывать осложнения. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

«Через пять-семь лет коронавирусная инфекция будет больше передаваться, будет более контагиозной (заразной — прим. ред.), но при этом меньше будет вызывать осложнений», — цитирует РИА «Новости» Тимакова. Это связано с тем, что вирусу нужно распространяться быстрее, при этом не убивая своего носителя, рассказал Тимаков.

Тимаков рассказал, что новый штамм коронавируса, появившийся в Великобритании, распространяется быстрее. Однако у ученых нет данных о том, что вирус стал более опасен. Инфекционист призвал людей соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что Великобритания, где в середине декабря обнаружили новую мутацию коронавируса, прекратила авиасообщение с Нидерландами и Бельгией, передает « Утро.ру ». Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мутация коронавируса является этапом эволюции вируса.