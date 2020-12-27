«КраСава» вспомнил забавную историю о президенте «Урала» Иванове

Евгений Савин выступал за «Урал» в 2012 году Фото: Instagram, sava9

Бывший футболист и блогер Евгений Савин рассказал забавную историю, свидетелем которой он стал, когда играл за футбольный клуб Екатеринбурга «Урал». Случай произошел на открытой тренировке команды.

«Собрались журналисты, все по красоте, уже новый стадион, все круто. А был такой чувак, в „Урале“ играл Джерсон Асеведо. Хороший футболист, чилийский. А Джери он такой был, простой парень. И Викторович (Григорий Иванов — президент ФК „Урал“ — прим. Ред.) пришел. Как всегда с охранником, с водителем. И он ему говорит: „Викторович, что там, когда премиальные будут?“. И в этот момент Григорий Викторович, если я не ошибаюсь, проходил лечение в разных специальных клиниках и неоднократно. У него падает планка, и он начинает за ним бегать, за этим футболистом», — рассказал Савин на youtube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

«КраСава» подчеркнул, что еще никогда не видел такого. «[Иванов] бегает со своими характерными эмоциями и вот этим матом. Журналисты просто в шоке. Открытая тренировка еще не началась, но самое интересное уже случилось. Просто он за ним минут пять бегал», — уточнил экс-футболист. Он отметил, что это была лучшая тренировка в его жизни.

Евгений Савин выступал за «Урал» с января 2012 года. В Екатеринбурге экс-нападающий поиграл недолго, забив лишь один мяч. В конце того года он был выставлен на трансфер. Савин завершил карьеру в 2015 году. С 2018 года он ведет на YouTube канал «КраСава», где рассказывает о российском футболе и берет интервью у известных представителей этого вида спорта. Сейчас его канал насчитывает больше одного миллиона подписчиков.