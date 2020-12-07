Фанат ФК «Урал» рассказал о драках с пермскими болельщиками

Урал дружил с Челябинском, а Пермь считал своим главным оппонентом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фанаты пермского «Амкара» являлись для болельщиков екатеринбургского футбольного клуба «Урал» главными оппонентами. В 2006 году произошло их самая большая драка, о которой рассказал один из уральских болельщиков.

Тогда все началось с того, что пермские фанаты приехали на матч «Урала» с другим соперником — «Динамо» (Махачкала). «Приехало два автобуса, они вышли у аллеи и всех, кто шел с футбола начали „стелить“. Быстро им стало неинтересно. Они нам сказали: „собирайте за час людей, всех, кого сможете“. Мы собрали 65 человек. Полминуты — минуту шло пересечение, Пермь практически нас уже задавила, уже немного оставалось. Приехал коробок и по звуку сирены Пермь убежала», — рассказал фанат на YouTube-канале «Мы к вам приедем». Однако «Урал» не стал признавать это своей победой.

«На Урале для нас все были оппонентами. Челябинск — это наши друзья. Пермь — наш оппонент номер один», — пояснил он. Однако, после того столкновения в 2006 году, больше не происходило ничего значимого.