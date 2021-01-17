Исследователи раскрыли, связаны ли сети 5G с коронавирусом

Исследователи доказали, что распространение коронавируса с помощью вышек 5G — это миф. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании Deloitte.
«COVID-19 — это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам», — приводит данные экспертов Deloitte РИА «Новости». Согласно исследованиям, связи между сетями 5G и распространением коронавируса нет.
Также вышки 5G не оказывают ослабляющего действия на иммунитет человека. Исследователи объяснили, что такое мнение появилось из-за дезинформации.
Согласно исследованию британского медиарегулятора Ofcom, в апреле 2020 года с ложью относительно 5G сталкивалась половина респондентов. При этом в Ofcom считают, что в 2021 заблуждения о 5G останутся также широко распространены, как в 2020 году.
В июле 2020 года свердловский отец Сергий призвал уничтожать вышки 5G, ссылаясь на то, что они приведут человечество к гибели посредством коронавируса. При этом у технологии, на самом деле, есть сразу несколько преимуществ перед 4G, напоминает телеканал 360. К тому же, распространение новой сети идет гораздо быстрее, чем 4G, пишет агентство Nation news.
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