СК возбудил уголовное дело после гибели пяти геологов в Забайкалье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи расследуют гибель геологов в Забайкалье
Следователи расследуют гибель геологов в Забайкалье Фото:

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после гибели пяти геологов-участников экспедиции, которые утонули во время переправы через водоем на вездеходе. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее гибель двух и более человек. Об этом сообщили в telegram-канале СУ СК России по Забайкалью.

По информации ведомства, расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления. Следователи расследуют происшествие — они будут осматривать место происшествия и допрашивать владельцев вездехода, который затонул при переправе через водоем, а также назначат судмедэксперизы для выяснения деталей произошедшего.  

По данным следствия, в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход, принадлежащий одному из обществ с ограниченной ответственностью. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять работников предприятия, еще четверым удалось спастись. Прокуратура отметила, что также проверяет обстоятельства гибели геологов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после гибели пяти геологов-участников экспедиции, которые утонули во время переправы через водоем на вездеходе. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Забайкальскому краю. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее гибель двух и более человек. Об этом сообщили в telegram-канале СУ СК России по Забайкалью. По информации ведомства, расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления. Следователи расследуют происшествие — они будут осматривать место происшествия и допрашивать владельцев вездехода, который затонул при переправе через водоем, а также назначат судмедэксперизы для выяснения деталей произошедшего.   По данным следствия, в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход, принадлежащий одному из обществ с ограниченной ответственностью. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять работников предприятия, еще четверым удалось спастись. Прокуратура отметила, что также проверяет обстоятельства гибели геологов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...