СК возбудил уголовное дело после гибели пяти геологов в Забайкалье

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после гибели пяти геологов-участников экспедиции, которые утонули во время переправы через водоем на вездеходе. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Забайкальскому краю.
Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее гибель двух и более человек. Об этом сообщили в telegram-канале СУ СК России по Забайкалью.
По информации ведомства, расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления. Следователи расследуют происшествие — они будут осматривать место происшествия и допрашивать владельцев вездехода, который затонул при переправе через водоем, а также назначат судмедэксперизы для выяснения деталей произошедшего.
По данным следствия, в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход, принадлежащий одному из обществ с ограниченной ответственностью. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять работников предприятия, еще четверым удалось спастись. Прокуратура отметила, что также проверяет обстоятельства гибели геологов.
