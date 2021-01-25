25 января 2021

Политолог: почему Навальный критикует «Семью» Ельцина и 90-е

© Служба новостей «URA.RU»
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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Культ «условного Ельцин Центра» Навальному не близок и ценности, которые транслируют в ЕЦ он не разделяет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный критикует «Семью» Ельцина, поскольку не считает себя наследником 90-х годов. Такое мнение выразил политолог президент РАСО Евгений Минченко.

«Навальный очень критичен и к Ельцину, и к его семье. Очень старательно отстраивается от них. Он прямо атакует их, причем не только он. Идет широкая линия атаки — можно вспомнить расследования „Проекта“, где опять же был сюжет про то, как семья Ельцина якобы ела котлеты с будущей командой президента Путина. Я думаю, что это, конечно, согласованная широкая линия, что 90-е — это тоже не хорошо, а Путин — наследник всего худшего, что было в 90-х годах», — передает Бизнес Online слова Минченко. По его словам, Навальный хочет донести до своих сторонников, что не является представителей старой либеральной элиты, не разделяет культ Бориса Ельцина и 90-х годов, а также не поддерживает хвалебную риторику в адрес первого президента РФ, которую транслирует Ельцин Центр.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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