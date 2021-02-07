Бывшего главу Кургана Сергея Руденко исключили из политсовета «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В «Единой России» произошли перестановки — один из районов планируют объединить — силовики обыскали помещения исламистов — суд отпустил бывшего начальника полиции Шадринска. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Бывшего мэра Кургана исключили из руководства ЕР

Экс-глава Кургана Сергей Руденко 6 февраля исключен из состава регионального политсовета «Единой России». По словам источника, отставка произошла в рамках ротации.

Также покинул свой пост секретарь Курганского регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев. Решение об этом он принял после того, как получил новую должность в Уральском межрегиональном координационном совете партии.

На этом же заседании был избран новый секретарь Курганского регионального отделения. Им стал депутат Госдумы Александр Ильтяков.

В регионе может появиться новый муниципалитет

В области запустили процедуру объединения всех поселений Альменевского района в единый муниципальный округ. Такое решение альменевской районной думы опубликовано на сайте администрации территории. 19 февраля состоятся общественные слушания.

Силовики провели обыски у исламистов

В домах и помещениях сторонников радикального ислама Далматовского района прошли обыски силами сотрудников ФСБ, Росгвардии и МВД. Об этом URA.RU сообщили в областном управлении ФСБ. При обысках было обнаружено самодельное оружие.

Облсуд освободил бывшего начальника полиции

Курганский областной суд освободил из-под стражи бывшего начальника Шадринского отдела полиции Дмитрия Кокотеева, которого обвиняют в коррупции. Об этом URA.RU сообщили участники судебного заседания.