В Кремле объяснили размер пенсий россиян после слов Симоньян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о размере пенсий россиян. Он признался, что есть негативные периоды, которые мешают повышать их благосостояние.
«Безусловно, какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, нас действительно тормозят в желании повышать благосостоянии пенсионеров», — рассказал Песков журналистам. Он объяснил, что под «черными полосами» имеет в виду мировые экономические кризисы, пандемию коронавируса.
Ранее Симоньян высказалась о росте пенсий в России. По ее мнению пенсии в России, действительно, не настолько велики, однако они на порядок выше, чем были ранее, пишет RT. Пользователи в соцсетях сразу же начали активно комментировать это заявление с юмором и негодованием.
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