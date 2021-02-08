В Кремле объяснили размер пенсий россиян после слов Симоньян

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Клипарт. Курган, бабушки на скамейке, пенсия, пенсионерки на скамейке, палки для ходьбы
Благосостояние пенсионеров мешают повышать «черные полосы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о размере пенсий россиян. Он признался, что есть негативные периоды, которые мешают повышать их благосостояние.

«Безусловно, какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, нас действительно тормозят в желании повышать благосостоянии пенсионеров», — рассказал Песков журналистам. Он объяснил, что под «черными полосами» имеет в виду мировые экономические кризисы, пандемию коронавируса.

Ранее Симоньян высказалась о росте пенсий в России. По ее мнению пенсии в России, действительно, не настолько велики, однако они на порядок выше, чем были ранее, пишет RT. Пользователи в соцсетях сразу же начали активно комментировать это заявление с юмором и негодованием.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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