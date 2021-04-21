В РФ строителям предложили давать отсрочку от армии

Молодые строители могут получить отсрочку от армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выпускникам вузов и колледжей, получившим строительную профессию, могут дать право на отсрочку от армии. С таким предложением выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

«К сожалению, лишь 30-40% молодых людей, получивших образование по строительным специальностям, работают по своей профессии. Наши исследования показывают, что одним из факторов, способствующих отказу выпускников училищ и техникумов от полученной специальности, является армия», — цитирует главу НОСТРОЯ Антона Глушкова РИА «Недвижимость».

По его словам, служба меняет приоритеты многих молодых строителей. При этом в организации отметили, что в стране необходимо увеличить количество занятых в стройотрасли минимум до 9 миллионов человек. Это поможет выполнить задачи нацпроектов. В настоящий момент задействованы лишь 6,5 млн строителей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным призывным комиссиям самостоятельно определять основания для предоставления отсрочки и освобождения от военной службы. В России не обсуждается вопрос полного перехода на контрактную основу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, каждый гражданин обязан проходить военную службу по Конституции РФ.