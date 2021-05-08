Экс-чиновник Минфина заявил о росте бедности в России

По мнению экономиста, люди стали заметно беднее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В марте Россия достигла исторического рекорда по количеству оформленных микрокредитов. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за первый месяц весны россияне взяли 2,35 миллиона единиц. По мнению бывшего сотрудника Министерства финансов, директора Центра исследования экономической политики МГУ Олега Буклемишева, это связано с ростом бедности в стране.

Буклемишев отметил, что данные «Эквифакса» могут служить индикатором текущего состояния доходов населения и их благосостояния. «Как известно, с начала года реальные располагаемые доходы в течение первого квартала снизились на 3,6%. Это означает, что люди за этот период стали заметно беднее, и многие за счет микрокредитов пытаются поддержать свое потребление на том уровне, который был сопоставим с более ранним периодом», — рассказал экономист телеканалу «Дождь».

Ранее ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что люди среднего класса из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, попали в бедность. По его мнению, это опасно для экономики страны. Об увеличении числа бедных заявил также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его мнению, ситуация не настолько серьезная, насколько могла бы быть. Вместе с тем точечная поддержка со стороны правительства помогла сдержать уровень бедности в стране, приводит информацию телеканал 360. По мнению председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, число бедных в стране может снизиться вдвое к 2030 году, сообщает агентство Nation News.