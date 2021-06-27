Посольство США в РФ ограничит список консульских услуг

Запрет нанимать на работу россиян повлиял на функционирование американского посольства в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 1 августа посольство США в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за запрета нанимать в дип.миссию на работу граждан России и третьих стран. Об этом рассказал американский посол в РФ Джон Салливан.

Запрет начал действовать после включения США и Чехии в список недружественных России стран. «После 1 августа у нас будет работать очень мало человек, в результате чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», — цитируют его «Известия».

Список недружественных России стран появился в апреле. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств.