В Центре Гамалеи раскрыли детали о лекарстве против COVID

16 декабря 2021 в 03:40 Размер текста - 17 +

В Центре Гамалеи рассказали о лекарстве, которое будет подавлять размножение коронавируса в организме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В настоящее время подан первый патент на формулу вещества, которое может лечь в основу лекарства от COVID-19. Об этом сообщили в Центре им. Н.Ф. Гамалеи. Для создания лекарственного средства против коронавирусной инфекции будет применяться молекулярный докинг. Это метод позволит предсказать наиболее выгодную для образования устойчивого связывания с мишенью (часть коронавируса) ориентацию и конформацию молекулы. Конформация — это пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации, и это расположение можно менять. Таким образом, ученые добиваются того, чтобы лекарство оптимально подходило к мишени, как ключ к замку, пишут «Известия». Из 500 тысяч соединений ученые отобрали лишь 25-30, чтобы далее они прошли целенаправленную модификацию. После этого исследователи отберут две-три молекулы, которые с высокой вероятностью могли бы соединяться с мишенью, подавляя при этом размножение вируса в культуре клеток. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пока идет поисковая работа. Сроки создания химиотерапевтического средства от COVID-19 еще неизвестны. Чтобы добиться наиболее быстрого достижения коллективного иммунитета, в России должны появиться зарубежные вакцины. Такого мнения придерживается директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он также считает, что не стоит вводить принудительную вакцинацию. По его мнению, лучше проводить убедительные беседы о преимуществах COVID-прививки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В настоящее время подан первый патент на формулу вещества, которое может лечь в основу лекарства от COVID-19. Об этом сообщили в Центре им. Н.Ф. Гамалеи. Для создания лекарственного средства против коронавирусной инфекции будет применяться молекулярный докинг. Это метод позволит предсказать наиболее выгодную для образования устойчивого связывания с мишенью (часть коронавируса) ориентацию и конформацию молекулы. Конформация — это пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации, и это расположение можно менять. Таким образом, ученые добиваются того, чтобы лекарство оптимально подходило к мишени, как ключ к замку, пишут «Известия». Из 500 тысяч соединений ученые отобрали лишь 25-30, чтобы далее они прошли целенаправленную модификацию. После этого исследователи отберут две-три молекулы, которые с высокой вероятностью могли бы соединяться с мишенью, подавляя при этом размножение вируса в культуре клеток. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пока идет поисковая работа. Сроки создания химиотерапевтического средства от COVID-19 еще неизвестны. Чтобы добиться наиболее быстрого достижения коллективного иммунитета, в России должны появиться зарубежные вакцины. Такого мнения придерживается директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он также считает, что не стоит вводить принудительную вакцинацию. По его мнению, лучше проводить убедительные беседы о преимуществах COVID-прививки.