26 декабря 2021

В Центре Гамалеи назвали условия окончания пандемии COVID

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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
Александр Бутенко перечислил условия окончания пандемии коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Срок окончания пандемии коронавируса зависит от двух факторов: иммунной прослойки населения и изменчивости самого вируса. Так считает заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.

«Мы видим, что COVID-19, как и другие коронавирусы, имеет высокую способность к мутациям. Чем дольше идет пандемия, тем больше мутирует вирус. Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдет и COVID-19, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

По предсказаниям эксперта, второй путь завершения пандемии — высокий процент вакцинации среди населения. Александр Бутенко привел в пример новый омикрон-штамм, который распространяется с невероятной скоростью. Вирусолог отметил, что многие переносят этот вирус в легкой форме и таким образом у людей вырабатывается иммунитет. До этого, отметил специалист, существовали четыре коронавируса, но и к ним человечество смогло приспособиться. Бутенко заявил, что если продолжить массово прививаться, вирусу не останется места для размножения и мутаций и он исчезнет.

Специалист сравнил пандемию COVID-19 с эпидемиями испанки и оспы. По его словам, обе эпидемии закончились благодаря выработке коллективного иммунитета. Эксперт убежден, что такая же история будет с коронавирусом.

Вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев в разговоре с URA.RU сообщил, что заражение новым вирусом «Омикрон» ждет всех. Он считает, что если им заболеют несколько миллионов человек — это не страшно, но если это будет несколько десятков миллионов, то система здравоохранения перестанет справляться с такой нагрузкой, в следствие чего, будут вводится локдауны.

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Срок окончания пандемии коронавируса зависит от двух факторов: иммунной прослойки населения и изменчивости самого вируса. Так считает заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко. «Мы видим, что COVID-19, как и другие коронавирусы, имеет высокую способность к мутациям. Чем дольше идет пандемия, тем больше мутирует вирус. Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдет и COVID-19, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями». По предсказаниям эксперта, второй путь завершения пандемии — высокий процент вакцинации среди населения. Александр Бутенко привел в пример новый омикрон-штамм, который распространяется с невероятной скоростью. Вирусолог отметил, что многие переносят этот вирус в легкой форме и таким образом у людей вырабатывается иммунитет. До этого, отметил специалист, существовали четыре коронавируса, но и к ним человечество смогло приспособиться. Бутенко заявил, что если продолжить массово прививаться, вирусу не останется места для размножения и мутаций и он исчезнет. Специалист сравнил пандемию COVID-19 с эпидемиями испанки и оспы. По его словам, обе эпидемии закончились благодаря выработке коллективного иммунитета. Эксперт убежден, что такая же история будет с коронавирусом. Вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев в разговоре с URA.RU сообщил, что заражение новым вирусом «Омикрон» ждет всех. Он считает, что если им заболеют несколько миллионов человек — это не страшно, но если это будет несколько десятков миллионов, то система здравоохранения перестанет справляться с такой нагрузкой, в следствие чего, будут вводится локдауны.
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