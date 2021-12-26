В Центре Гамалеи назвали условия окончания пандемии COVID

27 декабря 2021 в 03:12 Размер текста - 17 +

Александр Бутенко перечислил условия окончания пандемии коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Срок окончания пандемии коронавируса зависит от двух факторов: иммунной прослойки населения и изменчивости самого вируса. Так считает заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко. «Мы видим, что COVID-19, как и другие коронавирусы, имеет высокую способность к мутациям. Чем дольше идет пандемия, тем больше мутирует вирус. Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдет и COVID-19, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями». По предсказаниям эксперта, второй путь завершения пандемии — высокий процент вакцинации среди населения. Александр Бутенко привел в пример новый омикрон-штамм, который распространяется с невероятной скоростью. Вирусолог отметил, что многие переносят этот вирус в легкой форме и таким образом у людей вырабатывается иммунитет. До этого, отметил специалист, существовали четыре коронавируса, но и к ним человечество смогло приспособиться. Бутенко заявил, что если продолжить массово прививаться, вирусу не останется места для размножения и мутаций и он исчезнет. Специалист сравнил пандемию COVID-19 с эпидемиями испанки и оспы. По его словам, обе эпидемии закончились благодаря выработке коллективного иммунитета. Эксперт убежден, что такая же история будет с коронавирусом. Вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев в разговоре с URA.RU сообщил, что заражение новым вирусом «Омикрон» ждет всех. Он считает, что если им заболеют несколько миллионов человек — это не страшно, но если это будет несколько десятков миллионов, то система здравоохранения перестанет справляться с такой нагрузкой, в следствие чего, будут вводится локдауны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Срок окончания пандемии коронавируса зависит от двух факторов: иммунной прослойки населения и изменчивости самого вируса. Так считает заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко. «Мы видим, что COVID-19, как и другие коронавирусы, имеет высокую способность к мутациям. Чем дольше идет пандемия, тем больше мутирует вирус. Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдет и COVID-19, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями». По предсказаниям эксперта, второй путь завершения пандемии — высокий процент вакцинации среди населения. Александр Бутенко привел в пример новый омикрон-штамм, который распространяется с невероятной скоростью. Вирусолог отметил, что многие переносят этот вирус в легкой форме и таким образом у людей вырабатывается иммунитет. До этого, отметил специалист, существовали четыре коронавируса, но и к ним человечество смогло приспособиться. Бутенко заявил, что если продолжить массово прививаться, вирусу не останется места для размножения и мутаций и он исчезнет. Специалист сравнил пандемию COVID-19 с эпидемиями испанки и оспы. По его словам, обе эпидемии закончились благодаря выработке коллективного иммунитета. Эксперт убежден, что такая же история будет с коронавирусом. Вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев в разговоре с URA.RU сообщил, что заражение новым вирусом «Омикрон» ждет всех. Он считает, что если им заболеют несколько миллионов человек — это не страшно, но если это будет несколько десятков миллионов, то система здравоохранения перестанет справляться с такой нагрузкой, в следствие чего, будут вводится локдауны.