Кадыров стал заслуженным правозащитником Чечни

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзана Кадырова наградили за исторический вклад в защиту прав чеченского народа Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и его родители получили звание заслуженных правозащитников республики. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании «Грозный».

«Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров, глава региона Рамзан Кадыров и Президент РОФ им. А.-Х. Кадырова Аймани Кадырова объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. Рамзан Кадыров награжден за исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа, заслуги в восстановлении социально-экономической и политической структуры Чеченской Республики», — сообщается на сайте телеканала «Грозный».

Ранее старшую дочь Рамзана Кадырова Айшат наградили медалью «За защиту прав человека». Поводом для вручения знака отличия стал большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и его родители получили звание заслуженных правозащитников республики. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании «Грозный». «Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров, глава региона Рамзан Кадыров и Президент РОФ им. А.-Х. Кадырова Аймани Кадырова объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. Рамзан Кадыров награжден за исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа, заслуги в восстановлении социально-экономической и политической структуры Чеченской Республики», — сообщается на сайте телеканала «Грозный». Ранее старшую дочь Рамзана Кадырова Айшат наградили медалью «За защиту прав человека». Поводом для вручения знака отличия стал большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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