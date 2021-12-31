Кадыров стал заслуженным правозащитником Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и его родители получили звание заслуженных правозащитников республики. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании «Грозный».
«Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров, глава региона Рамзан Кадыров и Президент РОФ им. А.-Х. Кадырова Аймани Кадырова объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. Рамзан Кадыров награжден за исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа, заслуги в восстановлении социально-экономической и политической структуры Чеченской Республики», — сообщается на сайте телеканала «Грозный».
Ранее старшую дочь Рамзана Кадырова Айшат наградили медалью «За защиту прав человека». Поводом для вручения знака отличия стал большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и его родители получили звание заслуженных правозащитников республики. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании «Грозный». «Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров, глава региона Рамзан Кадыров и Президент РОФ им. А.-Х. Кадырова Аймани Кадырова объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. Рамзан Кадыров награжден за исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа, заслуги в восстановлении социально-экономической и политической структуры Чеченской Республики», — сообщается на сайте телеканала «Грозный». Ранее старшую дочь Рамзана Кадырова Айшат наградили медалью «За защиту прав человека». Поводом для вручения знака отличия стал большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан.