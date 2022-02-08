В Екатеринбург из-за Универсиады едут европейские инспекторы. У властей есть повод для тревоги

08 февраля 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Делегация Международной федерации университетского спорта (FISU) приедет в Екатеринбург, чтобы проверить готовность строящихся объектов Универсиады-2023. Инспекционный визит намечен на 13—17 февраля, сообщили в пресс-службе дирекции игр. «С 13 по 17 февраля представители Международной федерации студенческого спорта оценят уровень готовности Екатеринбурга к проведению Всемирных студенческих игр. Одной из основных целей визита является осмотр строящихся объектов и ход реконструкции имеющегося спортивного фонда к предстоящим соревнованиям», — рассказали в дирекции Универсиады-2023. Ожидается, что Екатеринбург посетят ключевые чиновники FISU. В делегацию войдут вице-президент Марьан Дымальски, главный секретарь Эрик Сайнтронд и директор департамента летних игр Марк Ванденплас. В рамках визита они проведут семинар для организаторов Универсиады. По данным URA.RU, серьезным поводом для беспокойства свердловских властей является возведение Дворца дзюдо. Объект должны сдать до конца 2022 года, однако работы идут с задержкой. В конце января областной министр спорта Леонид Рапопорт высказывался, что у властей нет «пожара» по данной стройке, а все вопросы «решаются». Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. Беспокойство высказывал помощник президента РФ Игорь Левитин, которому доложили, что пока темпы оставляют желать лучшего. Затем вице-премьер Дмитрий Чернышенко указывал губернатору Евгению Куйвашеву, что возведение объектов игр (всего их 31) идет с отставанием от графика. Самые большие сложности власти испытывают из-за строительства деревни Универсиады, где разместят спортсменов и членов иностранных делегаций. Свердловское правительство просило премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделить деньги на объект, однако тот поставил условие: Москва профинансирует стройку, только если 8 млрд рублей дадут свердловские бизнесмены. Вопрос о выделении средств по-прежнему не решен, областные власти ведут переговоры с федеральным центром.