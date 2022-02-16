Потоки мигрантов в Калужскую область испортил региональную статистику социально-значимых заболеваний Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Высокий уровень заболеваемости сифилисом в Калужской области может быть связан с мигрантами, которых в регионе проживает много. При этом на общероссийскую статистику иностранные граждане влияют слабо. Об этом URA.RU рассказали член исполнительного комитета Региональной экспертной группы (РЭГ) по здоровью мигрантов в Восточной Европе и Центральной Азии, научный сотрудник ВШЭ Даниил Кашницкий и руководитель программ фонда по борьбе со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский.

«Мигранты действительно отчасти влияют на статистику. В России многие живут в сложных условиях. У них низкий доступ к информации об инфекциях, низкий уровень предохранения, использования презервативов: из-за высоких цен. Если происходит заражение, они зачастую не могут получить в России помощь», — объяснил Кашницкий.

По словам представителя РЭГ, с учетом доли мигрантов среди населения Калужской области можно говорить о значимом влиянии на статистику заболеваемости. Хотя только этих данных, по мнению эксперта, недостаточно: возможно, в регионе стали чаще и эффективнее тестировать иностранных граждан.

Представитель фонда «Шаги» отметил, что мигранты, часто обвиняемые в распространении заболеваний, передающихся половым путем, не меняют кардинально всероссийскую статистику: «У мигрантов всегда более учтенные данные, чем у россиян, у которых поводов тестироваться на сифилис гораздо меньше. Больше половины иностранных граждан тестируются. А почти 90% россиян, заболевших сифилисом, не учитываются официальной статистикой. Большинство сдают тесты анонимно. Доли случаев заражения россиян и мигрантов несравнимые».

Барский привел в пример статистику по ВИЧ, которая так же, как и сифилис, передается половым путем, однако контролируется в России больше, поэтому данные там более корректные. Он отметил, что только около 3% от вывяленных случаев наличия ВИЧ-инфекции связаны с мигрантами. По его словам, чтобы озвучить вариант, что иностранный гражданин может хотя бы в теории распространять инфекцию так активно, он должен иметь не менее 100 ежегодных контактов, которые заражают.

По данным Росстата, в 2021 году в Калужской области в 3,2 раза чаще заражаются сифилисом, чем в среднем по России. При этом, к примеру, в первом российском наукограде Обнинске почти треть — приезжие из Средней Азии.

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