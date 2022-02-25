Депутат Госдумы объяснил тоску россиян по Сталину

Россияне желают больше социальной справедливости, чем сейчас Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тоска россиян по временам правления Иосифа Сталина связана с желанием большей социальной справедливости и большего порядка. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин.

«Олигархи даром получили российские природные богатства и при этом гребут, в том числе, наши деньги лопатой. Это мне говорил человек с хорошими доходами, успешный управленец, почти наверняка голосующий, а может быть член „Единой России“. Поэтому тоска по Сталину — это тоска по большей социальной справедливости и по большему порядку», — сказал Олег Смолин.

Парламентарий также высказался о необходимости установки и сохранения памятников Сталину в стране. «В Сталинграде вполне возможно. Я думаю, что битва была именно Сталинградская, а не Волгоградская. В других местах совершенно не факт. Я принадлежу к направлению, которые называются несталинистские левые. Я убежден, что великие достижения 1930-х годов и победа в Великой Отечественной войне могли бы быть достигнуты гораздо меньшим количеством жертв», — заключил Олег Смолин.

25 февраля 1956 года в ходе XX съезда КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина. Итогом ХХ съезда стали важнейшие изменения в жизни СССР. На волю после реабилитации с 1956 по 1957 годы вышли свыше 500 тысяч человек.

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