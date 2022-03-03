Кадыров объявил награду за головы бандеровцев

03 марта 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров даст 500 тысяч долларов за голову одного украинского командира Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил денежное награждение в 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов. О своем решении глава республики написал в telegram-канале. «Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России. Таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира (…)», — заявил Кадыров. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В ходе проведения спецоперации на Украине уже погибли 498 российских военных. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил денежное награждение в 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов. О своем решении глава республики написал в telegram-канале. «Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России. Таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира (…)», — заявил Кадыров. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В ходе проведения спецоперации на Украине уже погибли 498 российских военных.