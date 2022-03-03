Кадыров объявил награду за головы бандеровцев

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров даст 500 тысяч долларов за голову одного украинского командира Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил денежное награждение в 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов. О своем решении глава республики написал в telegram-канале.

«Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России. Таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира (…)», — заявил Кадыров.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В ходе проведения спецоперации на Украине уже погибли 498 российских военных.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил денежное награждение в 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов. О своем решении глава республики написал в telegram-канале. «Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России. Таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира (…)», — заявил Кадыров. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В ходе проведения спецоперации на Украине уже погибли 498 российских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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