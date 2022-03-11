Челябинский сенатор: как в РФ удержат иностранные самолеты

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Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, портрет, цепкин олег
Цепкин сообщил, что для удержания зарубежных самолетов в РФ имеется вся техническая база Фото:
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Член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин рассказал о принимаемых мерах по удержанию зарубежных самолетов в России. Как сообщил URA.RU сенатор, для удержания самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, имеется вся соответствующая материально-техническая база.

«Мы готовы вносить соответствующие изменения в лизинговые договора и платить по ним в рублях. Вся соответствующая материально-техническая база для обслуживания у нас есть и находится на территории российских аэропортов», — сообщил URA.RU Цепкин.

Сенатор добавил, что для выполнения операций по удержанию самолетов и подготовки документов подготовлен целый штат специалистов. Самое главное, по словам Цепкина, сохранить борта, которые находятся в России.

Ранее правительство РФ сообщило, что желает удержать часть иностранных самолетов в стране. Минтранс разработал проект, по которому возврат самолетов производителю и его условия должны производиться по решению правительственной комиссии по импортозамещению.

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Член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин рассказал о принимаемых мерах по удержанию зарубежных самолетов в России. Как сообщил URA.RU сенатор, для удержания самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, имеется вся соответствующая материально-техническая база. «Мы готовы вносить соответствующие изменения в лизинговые договора и платить по ним в рублях. Вся соответствующая материально-техническая база для обслуживания у нас есть и находится на территории российских аэропортов», — сообщил URA.RU Цепкин. Сенатор добавил, что для выполнения операций по удержанию самолетов и подготовки документов подготовлен целый штат специалистов. Самое главное, по словам Цепкина, сохранить борта, которые находятся в России. Ранее правительство РФ сообщило, что желает удержать часть иностранных самолетов в стране. Минтранс разработал проект, по которому возврат самолетов производителю и его условия должны производиться по решению правительственной комиссии по импортозамещению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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