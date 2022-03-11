Челябинский сенатор: как в РФ удержат иностранные самолеты

11 марта 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Цепкин сообщил, что для удержания зарубежных самолетов в РФ имеется вся техническая база Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин рассказал о принимаемых мерах по удержанию зарубежных самолетов в России. Как сообщил URA.RU сенатор, для удержания самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, имеется вся соответствующая материально-техническая база. «Мы готовы вносить соответствующие изменения в лизинговые договора и платить по ним в рублях. Вся соответствующая материально-техническая база для обслуживания у нас есть и находится на территории российских аэропортов», — сообщил URA.RU Цепкин. Сенатор добавил, что для выполнения операций по удержанию самолетов и подготовки документов подготовлен целый штат специалистов. Самое главное, по словам Цепкина, сохранить борта, которые находятся в России. Ранее правительство РФ сообщило, что желает удержать часть иностранных самолетов в стране. Минтранс разработал проект, по которому возврат самолетов производителю и его условия должны производиться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин рассказал о принимаемых мерах по удержанию зарубежных самолетов в России. Как сообщил URA.RU сенатор, для удержания самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, имеется вся соответствующая материально-техническая база. «Мы готовы вносить соответствующие изменения в лизинговые договора и платить по ним в рублях. Вся соответствующая материально-техническая база для обслуживания у нас есть и находится на территории российских аэропортов», — сообщил URA.RU Цепкин. Сенатор добавил, что для выполнения операций по удержанию самолетов и подготовки документов подготовлен целый штат специалистов. Самое главное, по словам Цепкина, сохранить борта, которые находятся в России. Ранее правительство РФ сообщило, что желает удержать часть иностранных самолетов в стране. Минтранс разработал проект, по которому возврат самолетов производителю и его условия должны производиться по решению правительственной комиссии по импортозамещению.