13 марта 2022

Кадыров пообещал госнаграды сотрудникам СБУ

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
После окончания спецоперации часть сотрудников СБУ представят в госнаградам, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые помогают России в ходе специальной операции, получат государственные награды РФ. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины. Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые помогают России в ходе специальной операции, получат государственные награды РФ. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины. Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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