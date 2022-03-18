Центробанк пообещал победить высокую инфляцию в РФ к 2024 году

18 марта 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Инфляция в России через два года опустится до уровня 4%. Такое заявление сделал Центробанк РФ. «Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году», — говорится на официальном сайте организации. Отмечается также, что экономика страны находится в масштабной структурной перестройке. То есть в ближайшее время инфляция повысится, но потом, по мнению ЦБ, она должна спасть. Это связано с «подстройкой цен товаров и услуг» к нынешней ситуации. США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Ограничения также коснулись и банковской сферы. После этого этого с рынка ушла часть зарубежных компаний, в их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. А цены на часть товаров повысились. Сама спецоперация, которая была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, коснулась демилитаризации и денацификации Украины. Речи об оккупации не идет. Кроме того, российские солдаты относятся к гражданам на этой территории осторожно и бережно.