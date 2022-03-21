Шварценеггера упрекнули за невыполнение обещания детям Донбасса

21 марта 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер проигнорировал письма от детей из Донбасса, которые получил в 2015 году и обещал прочесть их. Дети сообщали своему кумиру о войне в своей республике и искали поддержки, однако актер проигнорировал эти призывы. Об этом заявила российская чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова, которая передавала письма детей. «Школьники рассказывали терминатору как живут на войне, просили помощи, просили самых простых советов. Я распечатала фотографии и передала письма и сказала: „Я недавно была в Донбассе с гуманитарной спортивной миссией. Там идет война и дети, школьники просили передать эти письма для вас“. Вы сказали тогда: „Я посмотрю, я буду работать над этим“. Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение к россиянам. Очевидно, вы не работали с теми письмами, которые я вам передела, хоть и обещали», — сказала Наумова в своем обращении, которое опубликовано на youtube-канале Russian Hour. Ранее в своем telegram — канале американский актер Арнольд Шварценеггер высказался по поводу ситуации на Украине. Он призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию. Актер записал видео, в котором заявил, что должен сказать жителям России правду, которую от них, по мнению Шварценеггера, скрывают. После этого российский артист, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что Шварценеггер попал в глупую ситуацию при обращении к россиянам. Все это из-за того, что он не знает историю России. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Он определил ее целями завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.