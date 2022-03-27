Полиция выяснила, кто обстрелял охранников екатеринбургского бара

Мужчине, открывшему стрельбу в центре Екатеринбурга, грозит до двух лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские установили личности мужчин, напавших на охрану бара Dirty Dance в Екатеринбурге, но еще не задержали подозреваемых. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП №7 по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по части второй статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Данная статья предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы. Транспортное средство, на котором злоумышленники скрылись с места происшествия, установлено, равно как и причастные к этой криминальной истории», — сообщил полковник Горелых.

Он подчеркнул, что полиция ищет напавших на бар. Ни один из подозреваемых пока не задержан.

Информация о стрельбе в центре Екатеринбурга появилась 27 марта. Неизвестный пытался войти в бар Dirty Dance, но его не пустили. Через некоторое время злоумышленник вернулся и открыл огонь по охранникам. Пострадал один человек, которого госпитализировали с ранением бедра, руки и груди.