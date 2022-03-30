Из-под завалов разрушенного дома в Донецке спасли малыша. Видео

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Клипарт. Челябинская область, взрыв газа, разбор завалов, гаражи
Снаряд уничтожил часть дома в Донецке (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полуторагодовалого ребенка спасли из-под завалов разрушенного дома в Донецке. Малыша доставили в нейрохирургию.

«Полуторагодовалого ребенка достали из-под завалов разрушенного дома в Донецке. Его отвезли в нейрохирургию», — сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

Одна из жительниц Донецка, которая стала очевидцем ЧП, рассказала, что в доме могут находиться люди. «На четвертом этаже рухнули плиты. На кухне женщина, неизвестно, жива она или нет. Она не отвечала, не могут дозвониться ей», — сообщила женщина «Известиям».

Утром 30 марта Вооруженные силы Украины обстреляли жилой дом в Донецке, в микрорайоне Текстильщик. Часть здания была обрушена. Также снаряд ВСУ повредил соседнее домостроение и автомобиль.

Россия проводит спецоперацию по по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от геноцида националистов. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Полуторагодовалого ребенка спасли из-под завалов разрушенного дома в Донецке. Малыша доставили в нейрохирургию. «Полуторагодовалого ребенка достали из-под завалов разрушенного дома в Донецке. Его отвезли в нейрохирургию», — сообщил корреспондент «Известий» с места событий. Одна из жительниц Донецка, которая стала очевидцем ЧП, рассказала, что в доме могут находиться люди. «На четвертом этаже рухнули плиты. На кухне женщина, неизвестно, жива она или нет. Она не отвечала, не могут дозвониться ей», — сообщила женщина «Известиям». Утром 30 марта Вооруженные силы Украины обстреляли жилой дом в Донецке, в микрорайоне Текстильщик. Часть здания была обрушена. Также снаряд ВСУ повредил соседнее домостроение и автомобиль. Россия проводит спецоперацию по по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от геноцида националистов. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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