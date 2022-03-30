Из-под завалов разрушенного дома в Донецке спасли малыша. Видео

30 марта 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Снаряд уничтожил часть дома в Донецке (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полуторагодовалого ребенка спасли из-под завалов разрушенного дома в Донецке. Малыша доставили в нейрохирургию. «Полуторагодовалого ребенка достали из-под завалов разрушенного дома в Донецке. Его отвезли в нейрохирургию», — сообщил корреспондент «Известий» с места событий. Одна из жительниц Донецка, которая стала очевидцем ЧП, рассказала, что в доме могут находиться люди. «На четвертом этаже рухнули плиты. На кухне женщина, неизвестно, жива она или нет. Она не отвечала, не могут дозвониться ей», — сообщила женщина «Известиям». Утром 30 марта Вооруженные силы Украины обстреляли жилой дом в Донецке, в микрорайоне Текстильщик. Часть здания была обрушена. Также снаряд ВСУ повредил соседнее домостроение и автомобиль. Россия проводит спецоперацию по по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от геноцида националистов. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Полуторагодовалого ребенка спасли из-под завалов разрушенного дома в Донецке. Малыша доставили в нейрохирургию. «Полуторагодовалого ребенка достали из-под завалов разрушенного дома в Донецке. Его отвезли в нейрохирургию», — сообщил корреспондент «Известий» с места событий. Одна из жительниц Донецка, которая стала очевидцем ЧП, рассказала, что в доме могут находиться люди. «На четвертом этаже рухнули плиты. На кухне женщина, неизвестно, жива она или нет. Она не отвечала, не могут дозвониться ей», — сообщила женщина «Известиям». Утром 30 марта Вооруженные силы Украины обстреляли жилой дом в Донецке, в микрорайоне Текстильщик. Часть здания была обрушена. Также снаряд ВСУ повредил соседнее домостроение и автомобиль. Россия проводит спецоперацию по по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от геноцида националистов. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.