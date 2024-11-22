Василий Голубев стал сенатором в Совете Федерации

Экс-глава Ростовской области Василий Голубев получил должность сенатора Совета Федерации. К выполнению своих обязанностей он приступит с 23 ноября.
«Василий Голубев приступит к выполнению обязанностей сенатора с 23 ноября текущего года», — передает «Коммерсант». Отмечается, что ему также предлагали мандат депутата заксобрания Ростовской области, но он от него отказался в пользу работы в Совете Федерации. Его кандидатуру поддержало большинство членов партии «Единая Россия».
Василий Голубев занимал пост губернатора Ростовской области с 14 июня 2010 по 4 ноября 2024 года. В последний рабочий день он сообщил, что уходит в отставку «в связи с переходом на другую работу».
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