Василий Голубев стал сенатором в Совете Федерации

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Василий Голубев занимал должность главы Ростовской области с 2010 года
Василий Голубев занимал должность главы Ростовской области с 2010 года Фото:

Экс-глава Ростовской области Василий Голубев получил должность сенатора Совета Федерации. К выполнению своих обязанностей он приступит с 23 ноября. 

«Василий Голубев приступит к выполнению обязанностей сенатора с 23 ноября текущего года», — передает «Коммерсант». Отмечается, что ему также предлагали мандат депутата заксобрания Ростовской области, но он от него отказался в пользу работы в Совете Федерации. Его кандидатуру поддержало большинство членов партии «Единая Россия».

Василий Голубев занимал пост губернатора Ростовской области с 14 июня 2010 по 4 ноября 2024 года. В последний рабочий день он сообщил, что уходит в отставку «в связи с переходом на другую работу».

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Экс-глава Ростовской области Василий Голубев получил должность сенатора Совета Федерации. К выполнению своих обязанностей он приступит с 23 ноября.  «Василий Голубев приступит к выполнению обязанностей сенатора с 23 ноября текущего года», — передает «Коммерсант». Отмечается, что ему также предлагали мандат депутата заксобрания Ростовской области, но он от него отказался в пользу работы в Совете Федерации. Его кандидатуру поддержало большинство членов партии «Единая Россия». Василий Голубев занимал пост губернатора Ростовской области с 14 июня 2010 по 4 ноября 2024 года. В последний рабочий день он сообщил, что уходит в отставку «в связи с переходом на другую работу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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