Бастрыкин поручил расследовать сожжение украинцами военного РФ

10 апреля 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

СК установит националистов, причастных к преступлению против пленного РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сожжения украинцами военного РФ. Все причастные к данному преступлению будут привлечены к ответственности, указано в telegram-канале ведомства. «Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования уголовного дела установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российским военнослужащим. Сообщалось, что российского военнослужащего сожгли украинские националисты. Отмечалось, что перед смертью его пытали и жестоко издевались», — рассказали в ведомстве. Как отмечают в комитете, данные действия нарушают нормы международного права об обращении с военнопленными. Следствием будет принят весь комплекс мер, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Минобороны России подтвердило факт зверств ВСУ, найденных URA.RU в Мариуполе. Эту же информацию позже подтвердил генерал-полковник Михаил Мизинцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сожжения украинцами военного РФ. Все причастные к данному преступлению будут привлечены к ответственности, указано в telegram-канале ведомства. «Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования уголовного дела установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российским военнослужащим. Сообщалось, что российского военнослужащего сожгли украинские националисты. Отмечалось, что перед смертью его пытали и жестоко издевались», — рассказали в ведомстве. Как отмечают в комитете, данные действия нарушают нормы международного права об обращении с военнопленными. Следствием будет принят весь комплекс мер, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Минобороны России подтвердило факт зверств ВСУ, найденных URA.RU в Мариуполе. Эту же информацию позже подтвердил генерал-полковник Михаил Мизинцев.