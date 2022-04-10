В Словакии прошел массовый митинг против поставок оружия Украине

11 апреля 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

В Словакии выступили с протестом против поставок оружия Киеву Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Братиславе состоялся массовый митинг с требованиями к правительству Словакии прекратить поставки оружия на Украину, а лидерам Евросоюза — выступить в роли миротворцев и формировать политику в интересах стран Европы, а не США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях крупнейшей оппозиционной партии страны «Направление — социальная-демократия». «Выражаем обеспокоенность, что лидеры государств — членов ЕС говорят больше о войне, чем о мире. Тот, кто направляет на Украину все новое и новое оружие, естественно, желает продолжения военного конфликта и эскалации напряженности. Евросоюз проявляет большую слабость и <…> плетется на буксире внешнеполитических и военных интересов США», — говорится в требовании. Подчеркивается, что Евросоюз имеет все возможности повлиять на то, чтобы в кратчайшие сроки были остановлены военные действия на Украине и конфликтующие стороны сели за стол переговоров. Требования были озвучены на митинге под названием «Скажем нет поджигателям войны в [словацком] правительстве» у памятника погибшим при освобождении Словакии от нацизма воинам Красной армии. Участие в нем приняли порядка 3,5 тысяч граждан. Ранее Словакия отправила на Украину зенитный ракетный комплекс С-300, передает RT. Кроме того, власти республики ведут с киевскими руководителями переговоры о поставках гаубиц «Зузана» и рассматривают возможность направить им истребители МиГ-29. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. На фоне начала спецоперации страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Братиславе состоялся массовый митинг с требованиями к правительству Словакии прекратить поставки оружия на Украину, а лидерам Евросоюза — выступить в роли миротворцев и формировать политику в интересах стран Европы, а не США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях крупнейшей оппозиционной партии страны «Направление — социальная-демократия». «Выражаем обеспокоенность, что лидеры государств — членов ЕС говорят больше о войне, чем о мире. Тот, кто направляет на Украину все новое и новое оружие, естественно, желает продолжения военного конфликта и эскалации напряженности. Евросоюз проявляет большую слабость и <…> плетется на буксире внешнеполитических и военных интересов США», — говорится в требовании. Подчеркивается, что Евросоюз имеет все возможности повлиять на то, чтобы в кратчайшие сроки были остановлены военные действия на Украине и конфликтующие стороны сели за стол переговоров. Требования были озвучены на митинге под названием «Скажем нет поджигателям войны в [словацком] правительстве» у памятника погибшим при освобождении Словакии от нацизма воинам Красной армии. Участие в нем приняли порядка 3,5 тысяч граждан. Ранее Словакия отправила на Украину зенитный ракетный комплекс С-300, передает RT. Кроме того, власти республики ведут с киевскими руководителями переговоры о поставках гаубиц «Зузана» и рассматривают возможность направить им истребители МиГ-29. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. На фоне начала спецоперации страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии».