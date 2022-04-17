Экономист успокоил россиян, переживающих из-за возможного дефолта. «Очередной способ давления на РФ»

18 апреля 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

Возможный дефолт никак не ударит по жизни простых граждан Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если страны Запада сделают объявление о дефолте в России, то оно не будет соответствовать реальности. Такой прогноз сделал сотрудник CMS Institute Николай Переславский. По его словам, страна обладает средствами для обслуживания долга, поэтому дефолт может быть лишь «искусственным». «Дефолт России по внешним обязательствам никоим образом не повлияет на жизнь обычных граждан страны <…> Резервы для обслуживания своих долгов у России есть, но они заблокированы западными государствами, а из свежих поступлений российская сторона платить не хочет принципиально», — передает слова Переславского агентство «Прайм». По мнению эксперта, в стране возможен лишь искусственный дефолт, что является «очередным способом давления» со стороны Запада. Кроме того, как утверждает экономист, маловероятно, что дефолт, который будет объявлен не Россией, а американской стороной, сильно отразится на соотношении рубля к доллару или евро. «Поскольку он [курс рубля] сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортеров, и экспортеров», — заключил специалист. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные санкции все сильнее расшатывают российскую экономику и рано или поздно приведут к дефолту в стране. По ее мнению, подобная ситуация в РФ — лишь вопрос времени. На высказывание уже ответил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что вместе с дефолтом России наступит дефолт стран Евросоюза. Медведев напомнил и про неустойчивую финансовую систему ЕС. Его слова подтвердил и директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. По его словам, единственный дефолт, который возможен в России на данный момент — это технический. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Если страны Запада сделают объявление о дефолте в России, то оно не будет соответствовать реальности. Такой прогноз сделал сотрудник CMS Institute Николай Переславский. По его словам, страна обладает средствами для обслуживания долга, поэтому дефолт может быть лишь «искусственным». «Дефолт России по внешним обязательствам никоим образом не повлияет на жизнь обычных граждан страны <…> Резервы для обслуживания своих долгов у России есть, но они заблокированы западными государствами, а из свежих поступлений российская сторона платить не хочет принципиально», — передает слова Переславского агентство «Прайм». По мнению эксперта, в стране возможен лишь искусственный дефолт, что является «очередным способом давления» со стороны Запада. Кроме того, как утверждает экономист, маловероятно, что дефолт, который будет объявлен не Россией, а американской стороной, сильно отразится на соотношении рубля к доллару или евро. «Поскольку он [курс рубля] сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортеров, и экспортеров», — заключил специалист. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные санкции все сильнее расшатывают российскую экономику и рано или поздно приведут к дефолту в стране. По ее мнению, подобная ситуация в РФ — лишь вопрос времени. На высказывание уже ответил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что вместе с дефолтом России наступит дефолт стран Евросоюза. Медведев напомнил и про неустойчивую финансовую систему ЕС. Его слова подтвердил и директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. По его словам, единственный дефолт, который возможен в России на данный момент — это технический.