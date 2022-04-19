Лавров назвал цели российских войск на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Армия РФ действует только против военной инфраструктуры, отметил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Целями российской армии на Украине являются объекты военной инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

«Говоря о гражданском населении и международном гуманитарном праве, его нормах, могу заверить в очередной раз, что наша армия действует против военной инфраструктуры, а не против гражданских лиц. Президент России Владимир Путин сразу же это объявил», — сказал Лавров.

Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. В ведомстве отметили, что армия РФ наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Целями российской армии на Украине являются объекты военной инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. «Говоря о гражданском населении и международном гуманитарном праве, его нормах, могу заверить в очередной раз, что наша армия действует против военной инфраструктуры, а не против гражданских лиц. Президент России Владимир Путин сразу же это объявил», — сказал Лавров. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. В ведомстве отметили, что армия РФ наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...