Депутат Госдумы рассказала, когда ждать повышения пенсии

Индексация выплат, пенсий и зарплат бюджетников в России должна пройти не позднее второго квартала 2022 года. Об этом сообщила депутат комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Я могу предположить, что в связи с поручением президента [РФ Владимира Путина] правительство подготовит предложение по индексации социальных выплат, пенсий, индексации зарплаты для бюджетников. Думаю, что сама индексация произойдет не позднее чем во втором квартале и на процент реальной инфляции», — заявила Бессараб «Ленте.ру».
Ранее Путин поручил правительству подготовить конкретные параметры повышения выплат, пенсий и зарплат бюджетников. Он подчеркнул, что решение об индексации уже принято, осталось лишь разработать условия, передает телеканал 360. Как следует из данных исследования сервиса SuperJob, большинство россиян считает, что достойной является пенсия в размере 45300 рублей.
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Индексация выплат, пенсий и зарплат бюджетников в России должна пройти не позднее второго квартала 2022 года. Об этом сообщила депутат комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Я могу предположить, что в связи с поручением президента [РФ Владимира Путина] правительство подготовит предложение по индексации социальных выплат, пенсий, индексации зарплаты для бюджетников. Думаю, что сама индексация произойдет не позднее чем во втором квартале и на процент реальной инфляции», — заявила Бессараб «Ленте.ру». Ранее Путин поручил правительству подготовить конкретные параметры повышения выплат, пенсий и зарплат бюджетников. Он подчеркнул, что решение об индексации уже принято, осталось лишь разработать условия, передает телеканал 360. Как следует из данных исследования сервиса SuperJob, большинство россиян считает, что достойной является пенсия в размере 45300 рублей.