С «Азовстали» ушли 25 человек, ВСУ обстреляли нефтебазу РФ. Главное к вечеру 30 апреля

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Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С завода «Азовсталь» ушли 25 человек, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу в Брянской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 апреля.

  • С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе ушли 25 мирных жителей. Из них 19 взрослых и шесть детей;
  • Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли местную нефтебазу. Также атаке подвергся пограничный пункт в Курской области;
  • В Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили четыре украинских склада боеприпасов и горючего. Российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников, также было уничтожено более 120 националистов;
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО препятствуют завершению спецоперации. По словам министра, НАТО и США «должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы»;
  • Наемник из Бразилии Фабио Джуниор де Оливейра дал интервью агентству UOL, в котором рассказал о трудностях на Украине. По словам наемника, ему пришлось столкнуться с эпидемией коронавируса, плохой едой и проблемами с личной гигиеной.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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С завода «Азовсталь» ушли 25 человек, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу в Брянской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 апреля. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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