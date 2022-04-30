Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С завода «Азовсталь» ушли 25 человек, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу в Брянской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 апреля.
- С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе ушли 25 мирных жителей. Из них 19 взрослых и шесть детей;
- Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли местную нефтебазу. Также атаке подвергся пограничный пункт в Курской области;
- В Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили четыре украинских склада боеприпасов и горючего. Российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников, также было уничтожено более 120 националистов;
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО препятствуют завершению спецоперации. По словам министра, НАТО и США «должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы»;
- Наемник из Бразилии Фабио Джуниор де Оливейра дал интервью агентству UOL, в котором рассказал о трудностях на Украине. По словам наемника, ему пришлось столкнуться с эпидемией коронавируса, плохой едой и проблемами с личной гигиеной.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.