Из Курской области сбежали 300 бойцов ВСУ

Mash: около 300 ВСУшников самовольно покинули позиции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
Бойцы ВСУ пытались сбежать из «полукотла» Фото:

Порядка 300 бойцов ВСУ оставили позиции в Курской области. Военные оставили район Толстого Луга, сообщает telegam-канал Mash.

«Около 300 ВСУшников самовольно покинули позиции в районе Толстого Луга Курской области — в попытке сбежать из полукотла. Наши накрыли их артой и дронами» — пишет автор публикации. Там отметили, что в результате бойцам РФ удалось ликвидировать около 50 украинских военных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Порядка 300 бойцов ВСУ оставили позиции в Курской области. Военные оставили район Толстого Луга, сообщает telegam-канал Mash. «Около 300 ВСУшников самовольно покинули позиции в районе Толстого Луга Курской области — в попытке сбежать из полукотла. Наши накрыли их артой и дронами» — пишет автор публикации. Там отметили, что в результате бойцам РФ удалось ликвидировать около 50 украинских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...