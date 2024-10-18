Из Курской области сбежали 300 бойцов ВСУ

Бойцы ВСУ пытались сбежать из «полукотла»
Порядка 300 бойцов ВСУ оставили позиции в Курской области. Военные оставили район Толстого Луга, сообщает telegam-канал Mash.
«Около 300 ВСУшников самовольно покинули позиции в районе Толстого Луга Курской области — в попытке сбежать из полукотла. Наши накрыли их артой и дронами» —
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