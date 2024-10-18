В Лобне разорили братскую могилу советских солдат

В Москве в Лобне при благоустройстве центрального парка, где расположен мемориал «Звонница», строители случайно раскопали братскую могилу советских воинов. По информации telegram-канал Baza, в конце прошлого года администрация города заключила контракт с подрядчиком на выполнение данных работ, и после дня города начались неожиданные раскопки у мемориала, где захоронены останки павших в Битве за Москву.
«В Лобне строители раскопали братскую могилу у мемориала „Звонница“, где захоронены останки советских воинов, павших в Битве за Москву», — заявил telegram-канал. По словам источника из администрации города, произошедшее стало результатом недоразумения: подрядчик неправильно истолковал указание «убрать за собой» после выполнения работ.
В местном фонде «Обелиск», который занимается охраной памятников воинской славы, выразили серьезную обеспокоенность происходящим. По словам представителей фонда, ситуацией уже занимается прокуратура.
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