В Черном море совершена атака трех безэкипажных катеров ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера в Черном море
Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера в Черном море Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Черном море совершена атака трех безэкипажных катеров ВСУ. Все они были уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря», — сообщили в военном ведомстве. Их слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили села Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Также в Минобороны рассказали, что группировка «Восток» ликвидировала за прошедшие сутки почти 200 украинских военнослужащих, а группировка «Запад» — свыше 230 солдат ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Черном море совершена атака трех безэкипажных катеров ВСУ. Все они были уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря», — сообщили в военном ведомстве. Их слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что ВС РФ освободили села Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Также в Минобороны рассказали, что группировка «Восток» ликвидировала за прошедшие сутки почти 200 украинских военнослужащих, а группировка «Запад» — свыше 230 солдат ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...