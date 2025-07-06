В Черном море совершена атака трех безэкипажных катеров ВСУ. Все они были уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря», — сообщили в военном ведомстве. Их слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили села Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Также в Минобороны рассказали, что группировка «Восток» ликвидировала за прошедшие сутки почти 200 украинских военнослужащих, а группировка «Запад» — свыше 230 солдат ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.