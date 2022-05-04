Bloomberg: россиянам запретят покупать недвижимость в Европе

Тех, кто уже имеет гражданство или вид на жительство, этот запрет не коснется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз планирует добавить к своему шестому пакету санкций против России запрет для граждан РФ на сделки по недвижимости. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Предложение Еврокомиссии предусматривает блокировку сделок по недвижимости с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами. «Запрещены будут как продажа, так и передача, прямая или косвенная, прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Союза, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, обеспечивающих подверженность такого недвижимого имущества», — говорится в документе, на который ссылается Bloomberg.

Запрет распространяется на тех россиян, у кого нет гражданства ЕС или вида на жительство в странах Евросоюза. Тех, кто имеет статус гражданина Евросоюза или вид на жительство в Еврозоне или Швейцарии, эта норма не коснется.

Как завила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в шестой пакет санкций ЕС войдут отключение Сбербанка и двух других российских банков от системы SWIFT, постепенный отказ от импорта российской нефти. Также он предусматривает санкции в отношении трех российских государственных телеканалов.

ЕС вводит санкции против России из-за спецоперации российских войск на Украине, которая началась 24 февраля. Они коснулись как целых отраслей экономики, так и отдельных предприятий, бизнесменов, политиков. Аналогичные запреты ввели Великобритания, США, Канада, Япония и ряд других стран.

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