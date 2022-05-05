05 мая 2022

«Известия»: в Россию ввезли новые смартфоны Apple, минуя санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, айфон, iphone, apple
Ввезенный в РФ iPhone SE продают с наценкой в 1,5 раза Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские магазины электроники начали продавать новый смартфон iPhone SE, несмотря на остановку официальных поставок техники компании Apple в Россию. Мировые продажи устройства начались 18 марта.

На российском рынке появились новые модели iPhone SE, который был выпущен после того, как Apple остановила официальные поставки в РФ, сообщают «Известия». Однако продавцы не объясняют, как новые смартфоны попали в страну. Уточняется, что в РФ новый iPhone продают с наценкой в 1,5 раза и более.

По словам источника газеты, близкого к одной из розничных сетей, устройства могли попасть в Россию по «серым схемам», отличающимся от грядущего параллельного импорта. «Скорее всего, аппараты завозились в чемоданах без соблюдения таможенных процедур», — дополнил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что ушедшим компаниям будет трудно вернуться на российский рынок. Власти РФ определили более 50 групп товаров и около 200 брендов, которые будут ввозиться в Россию в обход санкций.

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Российские магазины электроники начали продавать новый смартфон iPhone SE, несмотря на остановку официальных поставок техники компании Apple в Россию. Мировые продажи устройства начались 18 марта. На российском рынке появились новые модели iPhone SE, который был выпущен после того, как Apple остановила официальные поставки в РФ, сообщают «Известия». Однако продавцы не объясняют, как новые смартфоны попали в страну. Уточняется, что в РФ новый iPhone продают с наценкой в 1,5 раза и более. По словам источника газеты, близкого к одной из розничных сетей, устройства могли попасть в Россию по «серым схемам», отличающимся от грядущего параллельного импорта. «Скорее всего, аппараты завозились в чемоданах без соблюдения таможенных процедур», — дополнил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что ушедшим компаниям будет трудно вернуться на российский рынок. Власти РФ определили более 50 групп товаров и около 200 брендов, которые будут ввозиться в Россию в обход санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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