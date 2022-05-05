«Известия»: в Россию ввезли новые смартфоны Apple, минуя санкции

06 мая 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

Ввезенный в РФ iPhone SE продают с наценкой в 1,5 раза Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские магазины электроники начали продавать новый смартфон iPhone SE, несмотря на остановку официальных поставок техники компании Apple в Россию. Мировые продажи устройства начались 18 марта. На российском рынке появились новые модели iPhone SE, который был выпущен после того, как Apple остановила официальные поставки в РФ, сообщают «Известия». Однако продавцы не объясняют, как новые смартфоны попали в страну. Уточняется, что в РФ новый iPhone продают с наценкой в 1,5 раза и более. По словам источника газеты, близкого к одной из розничных сетей, устройства могли попасть в Россию по «серым схемам», отличающимся от грядущего параллельного импорта. «Скорее всего, аппараты завозились в чемоданах без соблюдения таможенных процедур», — дополнил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что ушедшим компаниям будет трудно вернуться на российский рынок. Власти РФ определили более 50 групп товаров и около 200 брендов, которые будут ввозиться в Россию в обход санкций. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российские магазины электроники начали продавать новый смартфон iPhone SE, несмотря на остановку официальных поставок техники компании Apple в Россию. Мировые продажи устройства начались 18 марта. На российском рынке появились новые модели iPhone SE, который был выпущен после того, как Apple остановила официальные поставки в РФ, сообщают «Известия». Однако продавцы не объясняют, как новые смартфоны попали в страну. Уточняется, что в РФ новый iPhone продают с наценкой в 1,5 раза и более. По словам источника газеты, близкого к одной из розничных сетей, устройства могли попасть в Россию по «серым схемам», отличающимся от грядущего параллельного импорта. «Скорее всего, аппараты завозились в чемоданах без соблюдения таможенных процедур», — дополнил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что ушедшим компаниям будет трудно вернуться на российский рынок. Власти РФ определили более 50 групп товаров и около 200 брендов, которые будут ввозиться в Россию в обход санкций.