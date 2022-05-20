От Avito отказался главный акционер

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На акции компании Avito уже идет поиск покупателей Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Prosus из Нидерландов, которая является главным акционером российского интернет-сервиса объявлений Avito, выходит из российского бизнеса. Такое заявление размещено на официальном сайте Prosus.

«25 марта 2022 года мы объявили о выходе российского бизнеса объявлений Avito из нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения компания Prosus приняла решение выйти из российского бизнеса», — сообщил акционер.

Отмечается также, что на акции компании Avito уже идет поиск покупателей. Самому бизнесу Avito в России операционные решения не угрожают, дополняет «Царьград».

Из-за начала вынужденной спецоперации на территории Украины Россия попала под жесткие санкции Запада. Ограничения коснулись экономического и банковского сектора. Некоторые банки были отключены от международной системы SWIFT. Из-за этого с российского рынка ушел ряд иностранных компаний, среди них — магазины одежды и обуви, спортивного инвентаря,, а также компании, производящие продукты питания и фастфуд, технику и электронику, товары для дома. Однако некоторые торговые марки уже изъявили желание вернуться.

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Компания Prosus из Нидерландов, которая является главным акционером российского интернет-сервиса объявлений Avito, выходит из российского бизнеса. Такое заявление размещено на официальном сайте Prosus. «25 марта 2022 года мы объявили о выходе российского бизнеса объявлений Avito из нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения компания Prosus приняла решение выйти из российского бизнеса», — сообщил акционер. Отмечается также, что на акции компании Avito уже идет поиск покупателей. Самому бизнесу Avito в России операционные решения не угрожают, дополняет «Царьград». Из-за начала вынужденной спецоперации на территории Украины Россия попала под жесткие санкции Запада. Ограничения коснулись экономического и банковского сектора. Некоторые банки были отключены от международной системы SWIFT. Из-за этого с российского рынка ушел ряд иностранных компаний, среди них — магазины одежды и обуви, спортивного инвентаря,, а также компании, производящие продукты питания и фастфуд, технику и электронику, товары для дома. Однако некоторые торговые марки уже изъявили желание вернуться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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