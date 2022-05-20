От Avito отказался главный акционер

20 мая 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Компания Prosus из Нидерландов, которая является главным акционером российского интернет-сервиса объявлений Avito, выходит из российского бизнеса. Такое заявление размещено на официальном сайте Prosus. «25 марта 2022 года мы объявили о выходе российского бизнеса объявлений Avito из нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения компания Prosus приняла решение выйти из российского бизнеса», — сообщил акционер. Отмечается также, что на акции компании Avito уже идет поиск покупателей. Самому бизнесу Avito в России операционные решения не угрожают, дополняет «Царьград». Из-за начала вынужденной спецоперации на территории Украины Россия попала под жесткие санкции Запада. Ограничения коснулись экономического и банковского сектора. Некоторые банки были отключены от международной системы SWIFT. Из-за этого с российского рынка ушел ряд иностранных компаний, среди них — магазины одежды и обуви, спортивного инвентаря,, а также компании, производящие продукты питания и фастфуд, технику и электронику, товары для дома. Однако некоторые торговые марки уже изъявили желание вернуться.