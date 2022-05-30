Пенсионер подсчитал, что пенсии с прибавкой хватит на 2 недели

30 мая 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

По расчетам пенсионеров, «путинской прибавки» хватит только на мясо Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне смогут потратить пенсионную прибавку исключительно на базовые продукты питания, так как проведенная в РФ индексация не смогла обогнать существующую инфляцию. О расчетах своих трат после внепланового повышения выплат рассказала пенсионерка Лидия Ивановна. «Одному пенсионеру с его скромными запросами прибавки в 1,5 тысячи хватит на еду на две недели, а то и на три», — призналась в разговоре с «Московским комсомольцем» пенсионерка Лидия Ивановна. Собеседница провела расчеты: она планирует потратить прибавку на тушку курицы по 152 рубля килограмм. «В последнее время они в продаже почему-то все крупные, не меньше 2-х кило. Получается 300 рублей. Из хребтовины сварю себе суп, хватит на неделю. А филейную часть приготовлю на сковородке», — рассудила пенсионерка. «Есть одну курицу целую неделю тяжело, поэтому куплю килограмма три мяса говядины и свинины, это где-то 1000 рублей. Есть у нас один магазин, где мясо часто продают со скидками. Этого хватит, чтобы продержаться две недели, а то и дольше», — добавила Лидия Ивановна. Однако в излишествах пожилой женщине придется себе отказать. «Хотела побаловать себя салатом из помидоров — килограмм стоит 300 рублей, решила, что обойдусь без салата, скоро свои с огорода собирать начну, — призналась она. Как пояснил изданию доктор экономических наук Игорь Николаев, 10-процентная внеплановая индексация не сможет обогнать даже существующий в стране уровень инфляции. «В общей сложности цены выросли на 20,18%, а проиндексировали их на 19,5%. Эта индексация не компенсировала в полном объеме тот рост цен, который уже произошел в текущем году», — объяснил он. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июня. Этому решению предшествовало соответствующее поручение президента России Владимира Путина. Как отмечали в Министерстве труда РФ, после индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей.

Россияне смогут потратить пенсионную прибавку исключительно на базовые продукты питания, так как проведенная в РФ индексация не смогла обогнать существующую инфляцию. О расчетах своих трат после внепланового повышения выплат рассказала пенсионерка Лидия Ивановна. «Одному пенсионеру с его скромными запросами прибавки в 1,5 тысячи хватит на еду на две недели, а то и на три», — призналась в разговоре с «Московским комсомольцем» пенсионерка Лидия Ивановна. Собеседница провела расчеты: она планирует потратить прибавку на тушку курицы по 152 рубля килограмм. «В последнее время они в продаже почему-то все крупные, не меньше 2-х кило. Получается 300 рублей. Из хребтовины сварю себе суп, хватит на неделю. А филейную часть приготовлю на сковородке», — рассудила пенсионерка. «Есть одну курицу целую неделю тяжело, поэтому куплю килограмма три мяса говядины и свинины, это где-то 1000 рублей. Есть у нас один магазин, где мясо часто продают со скидками. Этого хватит, чтобы продержаться две недели, а то и дольше», — добавила Лидия Ивановна. Однако в излишествах пожилой женщине придется себе отказать. «Хотела побаловать себя салатом из помидоров — килограмм стоит 300 рублей, решила, что обойдусь без салата, скоро свои с огорода собирать начну, — призналась она. Как пояснил изданию доктор экономических наук Игорь Николаев, 10-процентная внеплановая индексация не сможет обогнать даже существующий в стране уровень инфляции. «В общей сложности цены выросли на 20,18%, а проиндексировали их на 19,5%. Эта индексация не компенсировала в полном объеме тот рост цен, который уже произошел в текущем году», — объяснил он. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июня. Этому решению предшествовало соответствующее поручение президента России Владимира Путина. Как отмечали в Министерстве труда РФ, после индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей.