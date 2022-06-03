Мультяшные персонажи заставляют россиян идти на акции протеста

Мультяшные персонажи в telegram-боте предлагают распространять антироссийские листовки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В telegram-каналах появились сообщения о боте, который в игровой форме призывает распространять антироссийские плакаты и письма и выходить на одиночные пикеты. На это обратили внимание корреспонденты URA.RU. Задания раздают мультяшные персонажи: волчонок, зайчонок, барашек и многие другие.

«Мои соседи смотрят только телевизор! Поэтому я вчера положил в их почтовые ящики вот такую газету. Задание: бросить 50 листовок так же в ящик подъездов не своего района. Остерегайся камер, не забывай о правилах безопасности», — призывает барашек в одном из сообщений в telegram-боте.

Одно из самых сложных заданий дала сова — выйти на одиночный пикет. В telegram-канале также дают ссылку, пройдя по которой можно узнать о возможных рисках этой акции.

«Бот предлагает такую игровую форму мирного протеста в России. Параллельно мы делали информационную войну во „Вконтакте“, тоже с другим каналом совместно. Сейчас уже переходим на более серьезный, без всяких таких историй локальных», — сообщил создатель антироссийского бота корреспонденту URA.RU.

Журналисты агентства выяснили, что проект связан с молодежным движением «Весна». Оно было создано санкт-петербургскими активистами «Молодежного „Яблока“». Одним из организаторов проекта стал менеджер IT-проектов Игорь Фатеев, который был частым участником антироссийских акций.

Ранее в России приняли закон о распространении фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо наказание до трех лет лишения свободы. Закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, нужен из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа.

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