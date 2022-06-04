Консультант Минобороны США предложил присоединить Донбасс к РФ

Эдвард Люттвак заявил, что нельзя лишат граждан Донбасса выбора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Нужно разрешить России провести референдумы о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С таким заявлением вступил политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак.

«Из этого конфликта есть только один выход и только одна дверь в этом коридоре: русские должны провести настоящие референдумы в Донецке и Луганске. Не те, которые они организуют и проводят сами, а с тысячами инспекторов по правилам 1919 года», — заявил Люттвак в интервью немецкой газете Die Welt.

Украина не может отказаться от такого демократического подхода и лишить людей права выбора, считает он. У президента Украины Владимира Зеленского нет полномочий распоряжаться частями страны и отдавать их, заявил Люттвак.

Ранее в Донбассе допустили вхождение народных республик в состав России после окончания спецоперации на Украине. Кроме Херсонской области и Запорожья, в состав РФ могут войти также Харьковская, Николаевская и Одесская области, заявил URA.RU член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В Кремле отмечали, что решение об этом должны принимать граждане этих территорий, сообщает «Дни.ру».

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