Ребенок утонул во время купания в реке под Челябинском

Несчастный случай произошел в Южноуральске Челябинской области. Там вечером 3 июня во время купания в реке Увелка утонул мальчик, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
«В реке Увелка утонул мальчик 2012 года рождения. Он купался, в какой-то момент ушел под воду. Тело из водоема извлекли», — сообщил источник.
Погибший мальчик учился в школе, в этом году перешел в четвертый класс. По факту его гибели ведется проверка.
Получить комментарий от следственного управления СКР по Челябинской области и поисково-спасательной службы региона на момент публикации не удалось. Пресс-секретари ведомств на момент выхода публикации не ответили на сообщения корреспондента URA.RU.
Обновление 14:56. В пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области уточнили, что несчастный случай произошел в поселке Череповка. Тело погибшего извлекли сотрудники пожарной части.
Несчастный случай произошел в Южноуральске Челябинской области. Там вечером 3 июня во время купания в реке Увелка утонул мальчик, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «В реке Увелка утонул мальчик 2012 года рождения. Он купался, в какой-то момент ушел под воду. Тело из водоема извлекли», — сообщил источник. Погибший мальчик учился в школе, в этом году перешел в четвертый класс. По факту его гибели ведется проверка. Получить комментарий от следственного управления СКР по Челябинской области и поисково-спасательной службы региона на момент публикации не удалось. Пресс-секретари ведомств на момент выхода публикации не ответили на сообщения корреспондента URA.RU. Обновление 14:56. В пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области уточнили, что несчастный случай произошел в поселке Череповка. Тело погибшего извлекли сотрудники пожарной части.