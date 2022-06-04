04 июня 2022
03 июня 2022

Ребенок утонул во время купания в реке под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело погибшего школьника нашли и извлекли из водоема Фото:

Несчастный случай произошел в Южноуральске Челябинской области. Там вечером 3 июня во время купания в реке Увелка утонул мальчик, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«В реке Увелка утонул мальчик 2012 года рождения. Он купался, в какой-то момент ушел под воду. Тело из водоема извлекли», — сообщил источник.

Погибший мальчик учился в школе, в этом году перешел в четвертый класс. По факту его гибели ведется проверка.

Получить комментарий от следственного управления СКР по Челябинской области и поисково-спасательной службы региона на момент публикации не удалось. Пресс-секретари ведомств на момент выхода публикации не ответили на сообщения корреспондента URA.RU.

Обновление 14:56. В пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области уточнили, что несчастный случай произошел в поселке Череповка. Тело погибшего извлекли сотрудники пожарной части.

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Несчастный случай произошел в Южноуральске Челябинской области. Там вечером 3 июня во время купания в реке Увелка утонул мальчик, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «В реке Увелка утонул мальчик 2012 года рождения. Он купался, в какой-то момент ушел под воду. Тело из водоема извлекли», — сообщил источник. Погибший мальчик учился в школе, в этом году перешел в четвертый класс. По факту его гибели ведется проверка. Получить комментарий от следственного управления СКР по Челябинской области и поисково-спасательной службы региона на момент публикации не удалось. Пресс-секретари ведомств на момент выхода публикации не ответили на сообщения корреспондента URA.RU. Обновление 14:56. В пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области уточнили, что несчастный случай произошел в поселке Череповка. Тело погибшего извлекли сотрудники пожарной части.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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