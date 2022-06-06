Минпромторг: россияне переходят с водки на вино

В России наметился тренд на замещение крепкого алкоголя вином. Такое заявление сделал директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.
«Можно говорить о том, что происходит замещение крепкого алкоголя вином. Мы надеемся, что этот тренд будет сохранен. Продажи водки в 2021 году снизились примерно на 1% по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году было реализовано на 10% больше тихих и игристых вин, чем несколько лет назад», — сказал Кузнецов.
Ранее СМИ сообщили, что Россия намерена нарастить импорт вина из Китая, Бразилии и Индии. Согласно исследованию компании Ntech, винные напитки уже вытеснили крепкий алкоголь на новогоднем столе россиян, пишет телеканал 360.
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В России наметился тренд на замещение крепкого алкоголя вином. Такое заявление сделал директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. «Можно говорить о том, что происходит замещение крепкого алкоголя вином. Мы надеемся, что этот тренд будет сохранен. Продажи водки в 2021 году снизились примерно на 1% по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году было реализовано на 10% больше тихих и игристых вин, чем несколько лет назад», — сказал Кузнецов. Ранее СМИ сообщили, что Россия намерена нарастить импорт вина из Китая, Бразилии и Индии. Согласно исследованию компании Ntech, винные напитки уже вытеснили крепкий алкоголь на новогоднем столе россиян, пишет телеканал 360.