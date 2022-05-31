Моор упал в федеральном рейтинге губернаторов. Его обогнал глава ЯНАО

31 мая 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Александр Моор занял 29-е место в рейтинге глав регионов РФ по активности в соцсетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 14-го на 29-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 23—29 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 29-е место, неделей ранее — 14-е место», — говорится в исследовании. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за тот же период с 24-й строчки рейтинга поднялся на 20-ую. Глава ХМАО Наталья Комарова вплотную приблизилась к тюменскому коллеге. За неделю губернатор Югры улучшила позицию с 46-й до 30-й. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 14-го на 29-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 23—29 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 29-е место, неделей ранее — 14-е место», — говорится в исследовании. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за тот же период с 24-й строчки рейтинга поднялся на 20-ую. Глава ХМАО Наталья Комарова вплотную приблизилась к тюменскому коллеге. За неделю губернатор Югры улучшила позицию с 46-й до 30-й.