Лавров выдвинул условие для встречи Путина и Зеленского

08 июня 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Встреча лидеров возможна только в случае возобновления переговоров делегаций, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Встреча лидеров России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, возможна только в том случае, если переговорные команды стран возобновят работу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе… Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Как заявлял президент России Владимир Путин, переговоры с Украиной были приостановлены из-за того, что Киев фактически отказался участвовать в них. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Встреча лидеров России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, возможна только в том случае, если переговорные команды стран возобновят работу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе… Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Как заявлял президент России Владимир Путин, переговоры с Украиной были приостановлены из-за того, что Киев фактически отказался участвовать в них.