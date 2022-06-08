Лавров выдвинул условие для встречи Путина и Зеленского

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Встреча лидеров возможна только в случае возобновления переговоров делегаций, заявил Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Встреча лидеров России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, возможна только в том случае, если переговорные команды стран возобновят работу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе… Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — цитирует Лаврова РИА «Новости».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Как заявлял президент России Владимир Путин, переговоры с Украиной были приостановлены из-за того, что Киев фактически отказался участвовать в них.

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Встреча лидеров России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, возможна только в том случае, если переговорные команды стран возобновят работу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе… Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Как заявлял президент России Владимир Путин, переговоры с Украиной были приостановлены из-за того, что Киев фактически отказался участвовать в них.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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