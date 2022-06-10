Лавров пословицей ответил на санкции Зеленского

Сергей Лавров не будет предпринимать никаких мер в отношении Владимира Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский против российского президента Владимира Путина нельзя расценивать как что-то серьезное. Так ситуацию прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран ОДКБ.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось», — коротко сказал он, трансляция мероприятия велась на «России 24».

Вместе с тем руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что Польша начинает активно осваивать украинскую территорию, пишет Nation News. Ранее Зеленский подписал указ о персональных санкциях против главы российского государства, главы МИД России, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу и других российских официальных лиц. Всего в санкционный список 35 российских государственных деятелей, отмечает RT.

Санкции, которые придумал украинский лидер, введены после начала вынужденной российской спецоперации на Украине. Российская армия исключает напрасные жертвы среди мирного населения, спасает граждан Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов украинских националистов и солдат. Еще одна цель — демилитаризация и денацификация территории. На данный момент освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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