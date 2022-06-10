The Guardian: Западу предлагается не вмешиваться в конфликт двух государств Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западным странам, в том числе Великобритании, не следует поставлять на Украину оружие. РФ и Украина должны сами, без помощи соседей решить сложившуюся ситуацию. Статья с названием «Призывы Запада к тотальной победе на Украине могут привести к губительной эскалации» вышла в издании The Guardian.

«По мере того, как западные державы доставляют на Украину все больше смертоносного „оборонительного“ оружия, слова России об опосредованной войне [со странами Запада] выглядят все более правдоподобными. Если Джонсон чувствует себя не в состоянии призывать к миру, он должен, по крайней мере, перестать призывать к войне», — отмечается в материале.

По мнению автора статьи, следующую главу в отношениях России с Украиной должны написать сами эти две страны. Таким образом, Западу предлагается не вмешиваться в конфликт двух государств.

Вынужденная спецоперация на Украине началась из-за обострения военного конфликта между ВСУ и республиками Донбасса. Действия России должны предотвратить обстрелы с украинской стороны и геноцид населения. С февраля националисты 986 раз обстреляли населенные пункты ЛНР, разрушив или повредив 1321 домостроение в 30 населенных пунктах, отмечает телеканал 360.

Президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Некоторые районы там уже перешли на российскую мобильную связь, пишет «Национальная служба новостей».

Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!