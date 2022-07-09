Юрист Федотов подсказал способы наказать магазины за высокие цены

09 июля 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Покупатели имеют право подать в суд на магазины, которые, по их мнению, необоснованно завышают цены, сообщил юрист Фото: Денис Моргунов © URA.RU Покупатели могут обратиться в суд или в Федеральную антимонопольную службу, если они думают, что магазины необоснованно повышают цены на свои товары. Об этом в разговоре с URA.RU заявил юрист, бывший председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. «Если человек считает, что его права ущемлены, то он может обратиться в суд. Также покупатель может обратиться в антимонопольную службу, если он считает, что в данном случае производитель или лицо, оказывающее услуги, например, торговое предприятие, пользуется своим монопольным положением. А кроме того, они могут обратиться в Общество потребителей, которые защищают их права в соответствии с законом „О защите прав потребителей“», — посоветовал Михаил Федотов. Повышение ключевой ставки, а также рост доллара привели к резкому росту цен в России в начале весны. Экономисты отмечали, что снижение рубля по отношению к доллару и евро способствует повышению инфляции. В начале июля курс доллара вырос до 68,54 рублей. Аналитики спрогнозировали рост доллара до 70 рублей к концу июля. Однако, по мнению первого министра экономики России Андрея Нечаева, такой курс будет выгоден российским властям, потому что бюджет страны на 2022 год был сверстан под курс 71-72 рубля за доллар. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Покупатели могут обратиться в суд или в Федеральную антимонопольную службу, если они думают, что магазины необоснованно повышают цены на свои товары. Об этом в разговоре с URA.RU заявил юрист, бывший председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. «Если человек считает, что его права ущемлены, то он может обратиться в суд. Также покупатель может обратиться в антимонопольную службу, если он считает, что в данном случае производитель или лицо, оказывающее услуги, например, торговое предприятие, пользуется своим монопольным положением. А кроме того, они могут обратиться в Общество потребителей, которые защищают их права в соответствии с законом „О защите прав потребителей“», — посоветовал Михаил Федотов. Повышение ключевой ставки, а также рост доллара привели к резкому росту цен в России в начале весны. Экономисты отмечали, что снижение рубля по отношению к доллару и евро способствует повышению инфляции. В начале июля курс доллара вырос до 68,54 рублей. Аналитики спрогнозировали рост доллара до 70 рублей к концу июля. Однако, по мнению первого министра экономики России Андрея Нечаева, такой курс будет выгоден российским властям, потому что бюджет страны на 2022 год был сверстан под курс 71-72 рубля за доллар.