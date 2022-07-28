Reuters: в США создают третью партию из-за недовольства властью

О создании новой политической силы сообщили экс-члены Республиканской и Демократической партий США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США создают политическую партию, призванную стать третьей в национальном масштабе. Инициаторы рассчитывают на поддержку избирателей недовольных недееспособной двухпартийной системой США. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Десятки бывших республиканских и демократических чиновников объявили в среду о создании новой политической третьей партии в национальном масштабе, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают недееспособной двухпартийной системой Америки», — сообщают авторы.

По данным агентства, новая партия под названием Forward будет сформирована путем слияния трех политических сил: движения Renew America Movement, организованной бывшим демократическим кандидатов в президенты США Эндрю Янгом партии Forward Party и организации Serve America Movement. Сопредседателями организации станут бывший губернатор штата Нью-Джерси от Республиканской партии Кристин Уитмаи и сам Эндрю Янг. «Они надеются, что партия станет жизнеспособной альтернативой Республиканской и Демократической партиям, которые доминируют в политике США», — сообщили агентству члены-учредители.

Ранее сообщалось, что рейтинг действующего президента США Джо Байдена падает уже больше месяца. 20 июля рейтинг одобрения его деятельности вновь упал до рекордно низкого уровня в 36%.